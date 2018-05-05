تواصلت التحضيرات، يوم السبت، لإخراج دفعة ثالثة من المسلحين مع عائلاتهم من بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم بجنوب دمشق، باتجاه الشمال السوري.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وأفادت وكالة الأنباء (سانا)، "بدخول عدد من الحافلات إلى بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم للبدء بإخراج الدفعة الثالثة من الإرهابيين وعائلاتهم إلى شمال سوريا".

وتم أمس الجمعة تجهيز 14 حافلة تقل المئات من المسلحين وعائلاتهم وإخراجها من البلدات الثلاث عبر ممر بلدة بيت سحم بعد تفتيشها وتجميعها عند محور انطلاقها لتتحرك في قافلة واحدة باتجاه إدلب وجرابلس بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري.

وتاتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار عمليات الجيش النظامي في حي الحجر الأسود واطراف التضامن، حيث واصل تقدمه وتمكن من فصل مخيم اليرموك عن الحجر الاسود.

وتم يوم الأحد الماضي الإعلان عن التوصل إلى اتفاق يقضي بإخراج من يرغب من الإرهابيين مع عائلاتهم فيما تتم تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء بعد تسليم أسلحتهم ومن ثم عودة مؤسسات الدولة إلى البلدات وتقديم الخدمات للمواطنين بعد إخراج المسلحين منها.