رجح الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، يوم الجمعة، تدمير كافة مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المتبقية المعلن عنها في سوريا، بشكل كامل ونهائي، خلال الأسابيع المقبلة.

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واشار غوتيريش، في رسالة بعث بها لأعضاء مجلس الأمن الدولي، ونشرتها وكالة (الاناضول)، الى ان أن "بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر "الأسلحة الكيميائية"، لا تزال تواصل دراسة جميع المعلومات المتاحة بشأن ورود ادعاءات تبعث على الجزع البالغ بخصوص استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما".

وحذر غوتيريش من أن تقاعس مجلس الأمن في تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا "يخذل الضحايا"، مشددا على أنه "لا يمكن أن يسود الإفلات من العقاب".

ودخل فريق تابع لمنظمة "حظر الأسلحة الكيماوية" مدينة دوما في 21 نيسان الماضي ، وزارت احد المواقع، لجمع عينات على صلة بمزاعم استخدام أسلحة كيميائية في 7 من الشهر ذاته لتحليلها .

الا ان وزارة الدفاع الروسية اعلنت، اس الجمعة، عن انتهاء عمل بعثة خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما.

ووافقت سوريا في 2013 على تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيماوية في إطار اتفاق توسطت روسيا والولايات المتحدة لإبرامه، لكن عاودت اتهامات دولية وجهات معارضة سورية للنظام السوري باستخدام الكيماوي خلال هجماته في عدة مناطق خاضعة تحت سيطرة المعارضة, الأمر الذي تنفيه السلطات السورية.