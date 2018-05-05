واصل الجيش النظامي، يوم السبت، تقدمه في منطقة الحجر الأسود جنوب دمشق، وذلك في إطار عملياته العسكرية التي يشنها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان "الجيش النظامي سيطر بشكل كامل على الجزء الجنوبي من حي الحجر الأسود ، مواصلاً تقدمه على عدة محاور في القسم الشمالي من الحي".

من جهتها، اعلنت قناة (الاخبارية) السورية ان "الجيش النظامي استهدف ماتبقى ن معاقل للمسلحين في الحجر الاسود جنوب دمشق".

واشارت القناة الى "تقدم الجيش من عدة جهات، حيث وجه سلاح الجو ضربات إلى عمق المناطق التي يتواجد فيها المسلحون".

وأضافت (الاخبارية) ان "الجيش النظامي سيطر على الجزء الجنوبي من حي الحجر الأسود بالكامل ".

بدورها، تحدثت مصادر مؤيدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان الجيش النظامي جدد قصفه المدفعي والصاروخي والجوي مواقع المسلحين في الحجر الاسود ومخيم اليرموك وفي محور ابو ترابي بحي التضامن.

ولفتت المصادر الى الجيش النظامي تابع عملياته العسكرية في المنطقة، حيث سيطر على الجزء الجنوبي من حي الحجر الأسود بالكامل، وعلى محطة الكهرباء ومدرسة القدس شمال منطقة المقبرة في الحجر .

وكان الجيش النظامي تمكن، الخميس الماضي، من فصل الحجر الاسود عن مخيم اليرموك، وذلك في إطار عملياته العسكرية التي يشنها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وجاء تقدم الجيش النظامي بعد أيام على التوصل لاتفاق في مخيم اليرموك بين المجموعات الإرهابية والسلطات السورية، يقضي بخروج مسلحي المخيم إلى إدلب ، حيث بدأ تنفيذه صباح الاثنين.

وكان مصدر عسكري اعلن، يوم السبت، أن وحدات من الجيش استعادت السيطرة على أحياء الماذنية والقدم والعسالي والجورة بريف دمشق الجنوبي، مشيراً إلى مواصلة عمليات الجيش ضد التنظيمات الإرهابية في الحجر الأسود ومحيطه.

ويتواجد تنظيم "داعش" بالإضافة إلى تنظيمات مسلحة أخرى في جنوب دمشق في مناطق يحاصرها الجيش النظامي وفصائل فلسطينية أخرى.