السوري غزال يحرز فضية الوثب العالي بمنافسات الدوري الماسي في الدوحة اخبار الرياضة شارك

أحرز لاعب منتخب سورية لألعاب القوى مجد الدين غزال الميدالية الفضية في مسابقة الوثب العالي ضمن منافسات الدوري الماسي الذي ينظمه الاتحاد الدولي للعبة بمشاركة نخبة من أبطال العالم في الدوحة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحقق غزال الميدالية الفضية بعد وثبه مترين و33 سم.



ونقلت وكالة الانباء سانا عن رئيس اتحاد اللعبة فياض بكور قوله “إن إحراز اللاعب غزال الميدالية الفضية في أولى مراحل الدوري الماسي يعد بداية جيدة لتحقيق الهدف الأكبر في إحراز مركز متقدم في بطولة العالم مشيرا إلى أن غزال أصبح من أبطال العالم الذين يحسب لهم حساب من قبل المنافسين.



يشار إلى أن غزال أحرز العام الماضي العديد من الميداليات أبرزها برونزية العالم. سيريانيوز 2018-05-04 17:41:41 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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