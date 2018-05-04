الاتحاد يعتلي الصدارة.. وفوز ثمين للوحدة.. وتعثر الجيش بالدوري السوري اخبار الرياضة شارك

استعاد الاتحاد الصدارة بفوزه على الطليعة ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري االسوري وشهدت فوز الوحدة على المجد والمحافظة على الجهاد والشرطة على الوثبة وتعادل الجيش مع تشرين وحطين مع الكرامة والنواعير مع حرفيي حلب.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا على ملعب رعاية الشباب في حلب حقق الاتحاد فوزا ثمينا على الطليعة بهدفين ليرفع الاتحاد رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة بينما بقي الطليعة في المركز الخامس بـ 35 نقطة.



وانتهى اللقاء الذي جمع فريقي الجيش وتشرين على ملعب الفيحاء بدمشق إلى التعادل السلبي ليتراجع الجيش الى المركز الثاني وأصبح رصيده 50 نقطة وبقي تشرين في المركز الرابع بـ 38 نقطة.



وحقق الوحدة فوزا ثمينا على المجد بثلاثة أهداف لهدف خلال لقائهما على ملعب تشرين بدمشق، ليرفع الوحدة رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث ويبقي على آماله قائمة في المنافسة على اللقب واحتفظ المجد بـ 24 نقطة في المركز الثاني عشر.



وفاز الشرطة على الوثبة بهدف دون رد سجله محمد دمراني في الدقيقة 62 خلال مباراتهما على ملعب خالد بن الوليد في حمص ليصبح رصيد الشرطة 35 نقطة متقدما إلى المركز السادس وبقي الوثبة تاسعا بـ 28 نقطة.



ورغم فوزه على الجهاد وهو في المركز الرابع عشر والأخير بـ 9 نقاط بثلاثة أهداف لهدفين بقي المحافظة في المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة حيث سجل للمحافظة حسام السمان في الدقيقة 11 وماجد الحاج هدفين في الدقيقتين 16 و 60 بينما سجل للجهاد محمد البري هدفين في الدقيقتين 14 و45.



وبالتعادل السلبي انتهى لقاء النواعير مع حرفيي حلب على ملعب حماة البلدي وحطين مع الكرامة على ملعب الباسل باللاذقية وأصبح رصيد النواعير 34 نقطة وتراجع إلى المركز السابع وأصبح رصيد حرفيي حلب 24 نقطة في المركز الحادي عشر ورفع الكرامة رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن وحطين إلى 27 نقطة في المركز العاشر. سيريانيوز 2018-05-04 17:51:49 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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