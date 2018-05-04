قرعة كأس آسيا 2019 تضع سورية بالمجموعة الثانية الى جانب استراليا وفلسطين والأردن اخبار الرياضة شارك

أوقعت قرعة كأس أمم آسيا، التي سحبت الجمعة في فندق أرماني الواقع في برج خليفة بمدينة دبي، المنتخب السوري ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات استراليا وفلسطين والأردن.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وضمت المجموعة الأولى الإمارات وتايلاند والهند والبحرين وجاء في الثالثة كوريا الجنوبية والصين وقيرغيزستان والفلبين وفي الرابعة إيران والعراق وفيتنام واليمن وفي الخامسة السعودية وقطر ولبنان وكوريا الديمقراطية وفي السادسة اليابان وأوزبكستان وعمان وتركمانستان.



ويشارك في النهائيات 24 منتخباً سيتم تقسيمها على ست مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة اربعة منتخبات، ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين من كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثالث.



وستكون هذه النسخة تاريخية من خلال ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة إلى 24 منتخباً تتنافس على الفوز باللقب القاري، وذلك بعد قرار الاتحاد الآسيوي توسيع قادة المشاركة.



وجرى توزيع المنتخبات المشاركة على أربعة مستويات بحسب نتائج التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2018 ، وبحيث ضم كل مستوى ستة منتخبات.



وشارك منتخب سورية المصنف 76 عالميا خمس مرات في كأس آسيا أعوام 1980و 1984 و 1988و 1996و 2011 ويدرك عشاق كرة القدم السورية أن منتخبنا الذي يدربه الألماني بيرند ستينج عازم على مقارعة أبطال القارة وخصوصا بعد الأداء المشرف الذي قدمه في تصفيات مونديال روسيا والنتائج المتميزة التي مكنته من الوصول إلى الملحق المؤهل إلى المونديال. سيريانيوز 2018-05-04 18:26:54 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق