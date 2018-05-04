أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، عن "انتهاء عمل بعثة خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما ".

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وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية على أن "ضباط المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والشرطة العسكرية الروسية ضمنت تأمين كل المواد والمواقع المتعلقة بالهجوم المفترض، التي تم العثور عليها في دوما بعد تحريرها من المسلحين ".

وقدم الجانبان الروسي والسوري للخبراء، حسب كوناشينكوف، إمكانية للوصول الكامل ودون أي عراقيل إلى جميع المواقع والمباني، التي اهتموا بها، وعملوا فيها على مدار وقت حددوه بأنفسهم.

وأكد كوناشينكوف على أن "العسكريين الروس اتخذوا جميع الإجراءات الضرورية لضمان أمن بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال عملها في دوما.. وذلك على الرغم من وجود خطر على حياتهم".

وبين المتحدث باسم الدفاع الروسية أن "خبراء المنظمة زاروا في دوما شقتين يفترض أنهما شهدتا استخداما للمواد السامة، حيث جمعوا عينات ضرورية، بالإضافة إلى مختبر للإرهابيين ومستودعا للمواد الكيميائية".

وأضاف أنهم "زاروا أيضا مستشفى دوما، حيث استجوبوا أهالي محليين وبعض المشاركين في تصوير الفيديو المفبرك لأعضاء منظمة الخوذ البيضاء، وأخذوا العينات اللازمة".

ودخل فريق تابع لمنظمة "حظر الأسلحة الكيماوية" مدينة دوما مؤخراً ، حيث أشار بيان للمنظمة، في 21 نيسان الماضي ، إلى أن فريق مهمة التحقيق التابع لها، زار أحد المواقع داخل المدينة، لجمع عينات على صلة بمزاعم استخدام أسلحة كيميائية في السابع من نيسان لتحليلها .

ووصل فريق لتقصي الحقائق من منظمة "حظر الكيماوي" إلى سوريا، في 14 نيسان، للتحقق في هجوم دوما المزعوم، في الوقت الذي شنت فيه الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربات صاروخية، على مواقع تابعة للجيش النظامي في سوريا، فيما أعلن النظام أنه رد على تلك الاعتداءات، واسقط معظم الصواريخ.