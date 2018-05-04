أعلنت شركة LG رسميا عن هاتفها الجديد G7 ThinQ ، المزود بزر مخصص لمساعدGoogle وتصميم أمامي مشابه لهاتف أيفون X وكاميرا مدعومة بمزايا الذكاء الاصطناعي.

وقال موقع The Verge الأمريكي، يأتي هاتف G7 ThinQ بشاشة كبيرة الحجم قياس 6.1 بوصة ومعالج Qualcomm Snapdragon 845، جنبا إلى جنب كاميرات خلفية مزدوجة 16 ميجابيكسل وكاميرا أمامية واحدة بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى 4GB من ذاكرة الوصول العشوائي مع 64GBذاكرة تخزين القابلة للتوسيع.

واضاف الموقع ان الجهاز الجديد مدعم ببطارية 3000mAh بشحن لاسلكي، ومستشعر بصمة الإصبع الخلفي، مع زر الطاقة المثبت على الجانب.

ويأتي هاتف G7 ThinQ بأربعة خيارات للألوان هي الأزرق والأسود والرمادي والوردي الداكن.

سيريانيوز