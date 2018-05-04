قالت تقارير إن شركة "أمازون" تعتزم شراء حصة كبيرة في متجر Flipkart، بعد أن تقدم قبلها عملاق التجزئة "وولمارت" بعرض للاستحواذ.

وقال موقع business-standard في تقرير إن "عملاقة التجارة الالكترونية الأمريكية، أمازون تقدمت بطلب رسمي للاستحواذ على حصة تقدر بـ60% من المتجر".

وظهرت قبل شهرين تقارير تفيد بأن "وولمارت" اقتربت من الاستحواذ على حصة مسيطرة منFlipkart تقدر بنحو 10-12 مليار دولار. لكن المحادثات مازالت جارية حتى الآن ولم تصل المفاوضات إلى نتيجة.

ولفت التقرير، الى ان "أمازون" دخلت على الخط بعرضها للاستحواذ.

ويسيطر متجر Flipkart على حصة كبيرة من مبيعات التجارة الإلكترونية في الهند والتي يقدر أن يصل حجمها إلى 200 مليار دولار خلال 10 سنوات.

وكانت "أمازون" تقدمت قبل عامين بطلب للاستحواذ على حصة تتراوح ما بين 51-55 بالمئة على Flipkart ، لكن الأخيرة رفضت العرض لانخفاض السعر.

وتكرر التنافس بين أمازون و وولمارت على الاستحواذ على المتاجر الإلكترونية في أكثر من مناسبة آخرها قبل عامين مع متجر jet.com الذي انتهى به في يد وولمارت.

سيريانيوز