اتاح تطبيق "انستجرام" طريقة جديدة لمشاركة اللحظات المفضلة داخل الـ Stories، وذلك عن طريق نشر قصة داخل التطبيق من تطبيق تابع لجهة خارجية.

وجاء في الإعلان خلال مؤتمر المطورين السنوي لفيس بوك F8 ان Instagram سيقوم تلقائيًا بسحب الصورة إلى الكاميرا الخاصة به، وستظهر هذه الميزة لأول مرة مع تطبيقات خارجية مثل Spotify و GoPro، ولن تؤدى تلك الخطوة إلى مشاركة معلومات حسابك أو البيانات الخاصة الأخرى مع التطبيقات.

وفي سياق متصل، يقدم Instagram ميزة دردشة الفيديو الجماعية لمستخدميه، وفلاتر واقع معززAR، وذلك بفضل Facebook Effects Platform، اضافة إلى أن "انستغرام" قام بإعادة تصميم قسم "الاستكشاف"، والذى سيأتي في غضون الأسابيع القليلة القادمة.





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