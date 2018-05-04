أعلنت شركة "فيسبوك" عن السماح للمطورين بإضافة عمليات الشراء الى العابهم عبر تطبيق "ماسنجر".

وقالت الشركة خلال جلسة حول الألعاب في مؤتمر المطورين F8، انها ستسمح للمطورين بإضافة عمليات الشراء الى العابهم عبر تطبيق "ماسنجر".

ة تم إطلاق خدمة الألعابFacebook Instant Games في الأساس عام 2016 وهى عبارة عن نظام يتيح للمطورين إنشاء ألعاب غير رسمية متوافقة مع الهواتف الذكية، والتي تعمل بسلاسة عبر إصدارات الويب والهواتف من "فيس بوك ماسنجر".

وكان بإمكان مطوري البرامج فقط الربح من ألعابهم باستخدام الإعلانات، ولكن مع خطط "فيسبوك" لتقديم عمليات شراء داخل التطبيق، سيؤدى ذلك إلى وجود مكان آخر لتحقيق الدخل.

وكانت الشركة تفكر بإضافة عمليات الشراء إلى الألعاب لبعض الوقت مع إجراء اختبار مبدئي للميزة في العام الماضي، ولكن الآن تم نشر الميزة على نطاق واسع.

وعلى غرار الألعاب على Google Play و App Store، ستستخدم ألعاب "فيسبوك" على الويب نموذج مشاركة بنسبة 70/30، بينما ستلتزم عبر الهواتف الذكية بنظام الدفع الخاص بكل منصة.

سيريانيوز