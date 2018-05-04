بلغ اتلتيكو مدريد الاسباني المباراة النهائية من مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم بفوزه على ارسنال الانكليزي 1-صفر على ملعب واندا متروبوليتانو في مدريد في اياب نصف النهائي، وذلك بعد تعادلهما ذهابا 1-1 على ملعب الامارات في لندن.

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