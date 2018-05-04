|
|
|
أتلتيكو مدريد يقضي على أحلام الارسنال ويبلغ نهائي الدوري الأوروبي
|
اخبار الرياضة
|
بلغ
اتلتيكو مدريد الاسباني المباراة النهائية من مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ)
لكرة القدم بفوزه على ارسنال الانكليزي 1-صفر على ملعب واندا متروبوليتانو في مدريد
في اياب نصف النهائي، وذلك بعد تعادلهما ذهابا 1-1 على ملعب الامارات في لندن.
|
لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة
اضـغـط هـنا
وسجل دييغو كوستا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة
الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الاول.
ويلتقي اتلتيكو مدريد في النهائي المقرر في مدينة ليون الفرنسية في 16 الحالي،
الفائز من مباراة سالزبورغ النمسوي ومرسيليا الفرنسي اللذين يخوضان وقتا اضافيا بعد
ان تبادلا الفوز 2-صفر ذهابا وايابا.
وهي المرة الخامسة في اخر ثماني سنوات التي يبلغ فيها اتلتيكو مدريد احدى المباريات
النهائية في اوروبا (ثلاث مرات في يوروبا ليغ ومرتان في دوري الابطال).
وكان الطرف الاخر في العاصمة الاسبانية، ريال مدريد بلغ بدوره نهائي دوري ابطال
اوروبا بعد تخطيه بايرن ميونيخ 4-3 في مجموع المباراتين الثلاثاء.
في المقابل، خاض ارسنال اخر مباراة قارية له بقيادة مدربه الفرنسي ارسين فينغر الذي
اعلن قبل اسبوعين رحيله في نهاية الموسم.
لكن الاسوأ من ذلك ان ارسنال لن يشارك في دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل بعد ان
كان التتويج بالمسابقة القارية سبيله الوحيد الى ذلك، لتخلفه بفارق كبير عن المراكز
الاربعة الاولى في الدوري المحلي.
وقاد لاعبو اتلتيكو المباراة الى بر الامان ليبلغ الفريق نهائي المسابقة التي توج
بطلا لها مرتين عامي 2010 و2012.
|
|
2018-05-04 04:33:27
|
شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي: