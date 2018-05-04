بدأت، يوم الجمعة، إجراءات لإخراج دفعة ثانية من مسلحي وعلائلات بلدات في جنوب دمشق، تمهيداً لإرسالهم الى ادلب شمالاً.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية ان اجراءات تنفيذ بنود اتفاق بخروج مسلحي وعائلات بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم الى شمال البلاد، تواصلت، حيث يجري تجهيز حافلات لإخراج دفعة ثانية منهم.

وبينت الوكالة انه تم تجهيز 3 حافلات وإخراجها عبر ممر بلدة بيت سحم بعد تفتيشها بشكل دقيق وتجميعها على أطراف البلدة ليصار إلى نقلها دفعة واحدة إلى شمال سوريا بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري.

ولفتت الوكالة الى ان العمل مستمر لتجهيز المزيد من الحافلات داخل بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم لإخراجها تباعا عبر ممر بيت سحم.

وتم يوم الخميس، إخراج الدفعة الأولى عبر 32 حافلة نقلت مئات المسلحين وعائلاتهم من البلدات الثلاث إلى منطقة جرابلس وذلك بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري.

وتاتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار عمليات الجيش النظامي في حي الحجر الأسود حيث واصل تقدمه وتمكن من فصل مخيم اليرموك عن الحجر الاسود.

وتم يوم الأحد الماضي الإعلان عن التوصل إلى اتفاق يقضي بإخراج من يرغب من الإرهابيين مع عائلاتهم فيما تتم تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء بعد تسليم أسلحتهم ومن ثم عودة مؤسسات الدولة إلى البلدات وتقديم الخدمات للمواطنين بعد إخراج المسلحين منها.

سيريانيوز