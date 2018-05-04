أفادت تقارير إعلامية، إن التمويل الأمريكي لمنظمة "الخوذ البيضاء" في سوريا، توقف تماماً، رغم عدم صدور قرار واضح بشأن الأمر.

وأوضحت قناة "CBS"، يوم الخميس، بأن مكتب الشرق الأدنى كان في انتظار الضوء الأخضر من الخارجية لمواصلة تقديم الدعم المالي لفرق الخوذ البيضاء بحلول 15 نيسان الماضي، لكن عدم حصوله على قرار واضح اضطره لوقف التمويل عن هذه المجموعة.

ولفتت القناة الى أن المنظمة التي كانت الأموال الأمريكية تشكل ثلث ميزانيتها، "لا تحصل الآن على أي تمويل من جانب الولايات المتحدة"، مضيفة في الوقت ذاته أن مناقشة هذه المسألة لا تزال مستمرة، والحديث لا يدور عن اتخاذ قرار نهائي بهذا الخصوص.

ونوهت الوسيلة الإعلامية الأمريكية، الى ان أن منظمة "الخوذ البيضاء" لم تستلم حتى اليوم أي إشعار رسمي حول وقف تمويلها، لكن الأموال من الولايات المتحدة، بحسب المعلومات ، لم تعد تصل إلى حساباتها.

ومن المتوقع أن تواصل المنظمة أعمالها في مثل هذه الظروف خلال شهر أو شهرين، غير أن مصيرها في المستقبل البعيد لا يزال غامضا.

وبدوره وصف ممثل في المنظمة الأمر بقوله إن "هذا تطور خطير للغاية للأحداث. وفي نهاية الأمر سيؤثر سلبا على احتمال قيام موظفي الإغاثة في إنقاذ حياة الناس".

وتقوم الإدارة الأمريكية حاليا بالبحث عن موارد بديلة لتمويل المشاريع الإنسانية في سوريا. وكانت واشنطن أشارت أكثر من مرة إلى أنها تأمل في جذب الدول الأخرى للمشاركة في هذه المشاريع.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد علق مساعدات بقيمة 200 مليون دولار أميركي لجهود إنعاش الأوضاع في سوريا في آذار الماضي.

وتوقف الدعم الأميركي لا يقتصر على "الخوذ البيضاء"، بل يصل إلى قطاعات ومجموعات إغاثية أخرى كانت مدعومة من قبل واشنطن، تشمل أجهزة كشف الألغام وجهود إعادة الكهرباء وترميم المدارس وإيصال الماء.

وتأسست فرق الخوذ البيضاء من متطوعين مدنيين عام 2013، بهدف إغاثة المتضررين من جراء الحرب في سوريا، ويبلغ عدد أفرادها أكثر من 3 آلاف شخص.