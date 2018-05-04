التحق فريق أولمبيك مرسيليا بأتلتيكو مدريد إلى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم رغم خسارته أمام مضيفه سالزبورغ 2-1 بعد التمديد في إياب نصف النهائي. وكان مرسيليا فاز في مباراة الذهاب 2-صفر.

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وانهى سالزبورغ الوقت الاصلي بهدفين نظيفين سجلهما المالي امادو حيدرا (53) وبونا سار (65 خطأ في مرمى فريقه)، وهي نفس نتيجة الذهاب لصالح مرسليا فخاض الفريقان وقتا اضافيا سجل خلاله مرسيليا هدف الحسم عن طريق البرتغالي رونالدو (116).



ويلاقي مرسيليا في النهائي المقرر في مدينة ليون الفرنسية في 16 ايار، اتلتيكو مدريد الاسباني الذي اقصى ارسنال الانكليزي (الذهاب 1-1 في لندن، والاياب 1-صفر في مدريد).



وبعد تقدم فريقه بهدفين نظيفين في الذهاب على ملعب فيلودروم الاسبوع الماضي، حرص المدرب رودي غارسيا على عدم تفويت الفرصة بالمنافسة على لقب اوروبي ثان بعد ان كان مرسيليا الفريق الفرنسي الوحيد حتى الان الذي توج بدوري ابطال اوروبا عام 1993، وبالتالي تعويض خسارتيه في النهائي عامي 1999 و2004 على التوالي امام بارما الايطالي (صفر-3) وفالنسيا الاسبانتي (صفر-2).



ورغم صعوبة المهمة، نجح رجال مرسيليا في القضاء على حلم مدرب سالزبورغ، الالماني ماركو روزه، بتحقيق ثلاثية الدوري والكأس المحليين والدوري الأوروبي وخوض ثاني نهائي أوروبي بعد عام 1994 عندما خسر أمام إنتر ميلان الايطالي بنتيجة صفر-1 ذهابا وإياباً في مسابقة كأس الإتحاد الأوروبي.



وكان سالزبورغ أول فريق نمساوي يخوض نصف نهائي مسابقة اوروبية منذ خسارة رابيد فيينا عام 1996 امام باريس سان جرمان في نهائي كأس الكؤوس قبل ان تلغى لاحقا.