تعتزم "سامسونج" إرسال تحديث نظام أندرويد أوريو الجديد لهواتف جلاكسى s7 وs7 إيدج في منتصف أيار الحالي.

ونشرت شركة "سامسونج" إشعارا يؤكد خططًا لإطلاق تحديثات Android Oreo لحفنة من أجهزةSamsung، بما في ذلك هواتف Galaxy S7 و S7 edge الذكية.

وتقول "سامسونج" إنها تبذل قصارى جهدها لتحديث هواتف Galaxy S7 و S7 edge في منتصف أيار ما لم تكن هناك مشكلة تتطلب التأخير.

ومن المتوقع أن تتلقى ثلاثة هواتف أخرى من سامسونج تحديثات Android Oreo في النصف الأول من العام، وهذه الأجهزة هي Samsung Galaxy A5 (2017 وSamsung Galaxy A7 2017 و Samsung Galaxy Tab S3 LTE.

سيريانيوز