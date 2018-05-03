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قريباً.. ترقية هواتف جلاكسى s7 وs7 إيدج لنسخة أندرويد أوريو
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علوم وتكنولوجيا
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تعتزم
"سامسونج" إرسال تحديث نظام أندرويد أوريو الجديد لهواتف جلاكسى s7 وs7 إيدج
في منتصف أيار الحالي.
ونشرت شركة "سامسونج" إشعارا يؤكد خططًا لإطلاق تحديثات Android
Oreo لحفنة من أجهزةSamsung،
بما في ذلك هواتف Galaxy
S7 و S7
edge الذكية.
وتقول "سامسونج" إنها تبذل قصارى جهدها لتحديث هواتف Galaxy
S7 و S7
edge في منتصف أيار ما لم تكن هناك مشكلة تتطلب التأخير.
ومن المتوقع أن تتلقى ثلاثة هواتف أخرى من سامسونج تحديثات Android
Oreo في النصف الأول من العام، وهذه الأجهزة هي Samsung
Galaxy A5 (2017 وSamsung
Galaxy A7 2017 و Samsung
Galaxy Tab S3 LTE.
سيريانيوز
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2018-05-03 07:30:42
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