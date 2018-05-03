تستعد شركة "آبل" لإطلاق ثلاثة هواتف آيفون في هذا العام، حيث توقعت التقارير ان تكون مُختلفة عن السابق على الأقل من حيث الشاحن.

وقال مُحللون Barclays المُختصين في تقارير، إن "الشركة تستعد للاستغناء عن الشاحن التقليدي بعد سنتين تقريباً من الاستغناء عن مدخل السماعة في هواتفها".

وتُعتبر شركة تحليل البيانات Barclays من الشركات المُختصة وصاحبة المصداقية العالية بالحديث عن هواتف وأخبار "آبل"، حيث تقوم بجمع بياناتها من مناطق تصنيع الشركة في آسيا، وهو ما يعني أن المُحللين لم يلاحظوا أي بوادر حول تصنيع الشاحن التقليدي مع هواتف آيفون القادمة هذا العام.

ووفقاً لتلك التقارير فان "آبل" تعمل على الاستغناء عن الشاحن 3.5 مم في هواتفها وتعويضه غالباً بالشاحن اللاسلكي.

سيريانيوز