أطلق موقع التغريدات القصيرة "تويتر" تحديثا جديدا لمستخدمي الموقع من هواتف iOS وAndroidوالويب، يوفر عرض المنشورات المتشابهة أسفل بعضها البعض.

وقال موقع buzzfeed الأمريكي، ستبدأ الشركة بعرض الأخبار والتغريدات من الصحفيين أسفل بعضها البعض، وهذا من خلال خوارزمية جديدة تجعل التغريدات التي تحمل روابط متشابهة تظهر معاً.

وتابع الموقع، إن الشبكة ستتعرف بشكل تلقائي على التغريدات المتشابهة والتي تحمل نفس الروابط الخارجية لجمعها مع بعضها.

وعمل "تويتر" على مدى العامين الماضيين، على الاهتمام بالأخبار بشكل كبير، كما تغير تصنيف الشركة لأول مرة من "الشبكات الاجتماعية" إلى فئة "الأخبار" على متاجر التطبيقات في نيسان 2016.

سيريانيوز