أعلن المؤسس المشارك لـتطبيق "واتساب" جان كوم، عن التنحي عن منصبه وترك الشركة.

وقال جان كوم في منشور على " فيسبوك" إنه يريد "قضاء مزيد من الوقت في جمع سيارات بورش مبردة بالهواء، والعمل على تطوير سيارته الخاصة والاستمتاع بلعب لعبة الصحن الطائر".

بالمقابل، علق الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج لشركة "فيسبوك" المالكة لتطبيق "واتساب" على منشور كوم وقال "أنا ممتن لكل ما علمتني، بما في ذلك التشفير وقدرته على الاستحواذ على السلطة من الأنظمة المركزية ووضعها في أيدى الناس، وهذه القيم ستكون دائما في قلب واتساب".

ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، التي أبلغت عن المشاكل التي تحدث بين كوم وإدارة "فيسبوك"، فقد ساهمت الإعلانات والإيرادات الناتجة عن التطبيق المجاني أيضًا في إشعال هذا الصراع، ففي الماضي عارضت إدارة واتساب بشدة الإعلانات، قائلة في عام 2012 أنها لا تريد أن تكون مجرد مركز آخر لتبادل الإعلانات، حيث يقضى المهندسون يومهم في التنقيب عن البيانات.

وكان "فيسبوك" استحوذ عام 2014 على تطبيق "واتساب" مقابل 19 مليار دولار (13.8 مليار جنيه استرليني) .

سيريانيوز