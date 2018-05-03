افتتح رئيس مجلس الوزراء عماد خميس يوم الخميس، مشروع الغاز في منطقتي قارة والبريج في شمال دمشق، و بطاقة انتاجية تبلغ مليون متر مكعب يوميا .

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ونقلت وكالة "سانا" عن خميس قوله في تصريح للصحفيين ان "من أولويات عمل الحكومة إعادة إحياء قطاع الطاقة كونه يشكل عصب الاقتصاد والانتاج"، لافتا إلى "تأمين مستلزمات تشغيل بقية الابار الموجودة في المنطقة لتكون في الانتاج خلال العام القادم".

واوضح رئيس مجلس الوزراء أن "مرحلة إعادة الإعمار بدأت وهناك مشاريع ضخمة يعاد تأهيلها وهذا المشروع سيكون رافدا لشبكة الكهرباء ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد السوري بمختلف قطاعاته الزراعية والصناعية والتجارية وأيضا على معيشة المواطن مع بدء عملية التنمية وإعادة إعمار المنشآت الهامة لتعزيز الانتاج والواردات".

وتمكن القائمون على العمل من إنجاز 4 آبار غاز بقيمة تصل إلى 4 مليارات ليرة سورية، بينما كلفت محطة قارة ومحطة البريج للغاز بقيمة تصل الى مليار ليرة سورية،

كما تم انشاء خطوط نقل الغاز بتكلفة 5،2 مليار ليرة سورية إضافة إلى أعمال العقد البالغة أكثر من مليار ليرة سورية وتم ربط الخطوط مع الشبكة السورية للغاز.

أوضح القائمون على المشروع أنه أدخل أكثر من مليون م3 من الغاز يومياً في الشبكة إضافةً إلى 750 برميلا من المتكاثفات، اي بما يعادل 330 ألف دولار وبذلك تم اكتمال المرحلة الأولى.

وكان تم اكتشاف حقول شمال دمشق عام 2010 وتتألف من حقل قارة وحقل البريج وحقل ديرعطية.

من جهته، أوضح وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم ان أهمية إدخال هذه الحقول بالخدمة نظرا لقيمتها الإنتاجية وانعكاسها على الواقع الاقتصادي بالقيمة الاحتياطية للحقل المقدرة بـ 20 مليار متر مكعب من الغاز اضافة لتكريس مبدأ الاعتماد على الذات من خلال انجاز كامل المشروع بخبرات وطنية بالإضافة إلى العامل الزمني لأن المشروع أنجز بمدة زمنية قياسية"

واضاف غانم أن "عمليات الحفر مستمرة بموقع قارة 4 بريج 1 وبريج 4 وصولا إلى الخطة المقررة من حقول شمال دمشق حتى نهاية هذا العام لتصل إلى انتاج 7،1 مليون متر مكعب من الغاز يوميا".

واشار الى انه "مع نهاية عام 2019 سنصل إلى 3 ملايين متر مكعب من الغاز ونهاية هذا العام سيصل إجمالي الانتاج السوري من الغاز إلى 19 مليون متر مكعب يوميا وبنهاية 2019 إلى 24 مليون متر مكعب."

وكان مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية السورية صرح العام الماضي لصحيفة الوطن المحلية إن ثلاثة مواقع للغاز شمال العاصمة دمشق تحتوي احتياطاً يقدر بـ 20 بليون متر مكعب، وإن إنتاج هذه الحقول سيبدأ في نيسان (أبريل) من العام الحالي.

ويذكر الى ان وزارة النفط أعلنت عام 2011 أن سورية تمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز، إذ يقدر القابل للإنتاج منها بحوالي 284 مليار م3, مشيرةً إلى أن هذا الاحتياطي من الممكن أن يرتفع مع الاكتشافات الجديدة المتوقعة، حيث تسعى لإنتاج 160 مليار م3 من الغاز حتى عام 2025.

يشار الى ان إنتاج الغاز الطبيعي بلغ العام الماضي، 13 مليون متر مكعب يومياً، وإنتاج النفط 38 ألف برميل يومياً منها 14 ألف برميل مكثفات غازية.

وبلغت خسائر سوريا في مجال القطاع النفطي 68 مليار دولار حسب وزارة النفط, حيث كشفت عن خطوات اتخذتها لتجاوز هذه الأزمة, كما كشفت مؤخراً عن خطوات وإجراءات قامت بها وزارة النفط من أجل تحقيق الاستقرار في القطاع النفطي , منها توقيع مجموعة من العقود الائتمانية والعقود طويلة الأجل وعقود الطاقة الفائضة والطاقة البديلة.