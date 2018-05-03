أعلنت المتحدثة الصحفية باسم وزارة الدفاع الأمريكية، دانا وايت، الخميس، أن نحو 5000 عسكري أمريكي يتمركزون في سوريا والعراق.

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وقالت وايت للصحفيين "عدد أفراد قواتنا في سوريا والعراق نحو 5 آلاف. هذا رقم تقريبي"، رافضة الإفصاح عن عدد العسكريين في كل من هاتين الدولتين.

وتتواجد قوات أمريكية في سوريا مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الاسلامية "داعش".

وكان الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق إنه له نحو 500 عسكري في سوريا معظمهم لدعم قوات سوريا الديمقراطية المؤلفة من فصائل كردية وعربية تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في شمال البلاد, فيما اشارت تقارير اعلامية عن وجود الفي جندي.

وطالبت وزارة الخارجية السورية الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة بالتدخل لإنهاء وجود القوات الأمريكية والقوات الأجنبية غير الشرعية الموجودة على الأراضي السورية.