انتهت بعد ظهر الخميس عملية تجهيز دفعة أولى من الحافلات تقل المئات من المسلحين وعائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب دمشق تنفيذا للاتفاق القاضي بإخراجهم إلى شمال سورية.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وأفاد مراسل سانا الحربي من جنوب دمشق بأنه تم تجهيز 32 حافلة وإخراجها من البلدات الثلاث عبر ممر بلدة بيت سحم بعد تفتيشها بشكل دقيق وتجميعها على أطراف البلدة ليصار إلى نقلها دفعة واحدة إلى جرابلس.

ولفت المراسل إلى أنه سيتم غدا الجمعة صباحا استكمال إخراج الإرهابيين وعائلاتهم من البلدات الثلاث عبر الحافلات على أن تستمر هذه العملية حتى إخراج جميع الإرهابيين الرافضين للتسوية تمهيدا لإعلان هذه البلدات خالية من الإرهاب.

وتاتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار عمليات الجيش النظامي في حي الحجر الأسود حيث واصل تقدمه وتمكن من فصل مخيم اليرموك عن الحجر الاسود.

وتم يوم الأحد الماضي الإعلان عن التوصل إلى اتفاق يقضي بإخراج من يرغب من الإرهابيين مع عائلاتهم فيما تتم تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء بعد تسليم أسلحتهم ومن ثم عودة مؤسسات الدولة إلى البلدات وتقديم الخدمات للمواطنين بعد إخراج المسلحين منها.