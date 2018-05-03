أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، عن تحطم مقاتلة "سو-30إس إم" بعد إقلاعها من مطار حميميم في سوريا ومقتل الطيارين.

وجاء في بيان الدفاع الروسية ، وقع الحادث في الساعة 09:45، حسب توقيت مدينة موسكو، عند إقلاع المقاتلة الروسية "سو-30إس إم" من قاعدة حميميم فوق البحر الأبيض المتوسط.

وأفادت التقارير أن "الطيارين قتلا وهما يحاولان تجنب سقوط الطائرة".

ولفتت الوزارة إلى أن البيانات الأولية ترجح تحطم الطائرة بسبب "وقوع طائر في المحرك"، مؤكدة أنه "لم يكن هناك إطلاق نار باتجاه الطائرة."

وكان 32 شخصا لقوا مصرعهم في اذار الماضي، جراء تحطم طائرة نقل روسية خلال هبوطها في مطار حميميم بسوريا.

وتكررت حوادث سقوط عدة طائرات حربية ومروحية روسية في مناطق سورية، في حين أرجعت مصادر رسمية روسية سقوط عدة طائراتها لأعطال فنية.

وتواصل روسيا دعم النظام السوري, من خلال توريد الأسلحة والعتاد وتدريب خبراء عسكريين, كما لا تزال تعمل القاعدة الجوية الروسية في حميميم بريف اللاذقية ومركز الإمداد المادي والتقني في ميناء طرطوس، إضافة إلى مركز التنسيق الروسي للمصالحة الوطنية في سوريا.

وبدأت روسيا, عمليات عسكرية في سوريا, منذ 30 أيلول 2015, حيث ساعد الدعم الجوي الذي قدمته موسكو للنظام, بشن هجمات على عدة مناطق , انتهت بسيطرة الاخير عليها, وذلك قبل الاعلان عن البدء بسحب الجزء الرئيسي من قواتها على الأرض بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدما "أنجزت مهمتها في سوريا".

سيريانيوز