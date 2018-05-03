بدأ، صباح الخميس، تنفيذ الاتفاق الخاص باخراج المسلحين مع عائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم بجنوب دمشق، باتجاه الشمال السوري.

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وأفادت وكالة الأنباء (سانا) "بدخول عدد من الحافلات إلى بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم للبدء بإخراج المسلحين وعائلاتهم إلى الشمال السوري".

واشارت الوكالة الى انه "من المتوقع خروج نحو 5000 من المسلحين وعائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم باتجاه الشمال السوري".

من جهتها، اعلنت قناة (الاخبارية) السورية عن "دخول 50 حافلة عبر ممر بيت سحم لتنفيذ اتفاق إخراج المسلحين مع عائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم باتجاه الشمال السوري".

وتم التوصل، يوم الاحد الماضي، لاتفاق بين النظام السوري والفصائل المعارضة المسلحة يقضي بخروج المسلحين من بلدات يلدا و ببيلا و بيت سحم وعقربا بجنوب دمشق، وذلك بوساطة روسية.

ويقضي الاتفاق بإخراج من يرغب من المسلحين مع عائلاتهم، فيما تتم تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء بعد تسليم أسلحتهم.

كما يقضي الاتفاق بعودة مؤسسات الدولة إلى البلدات الثلاث، وتقديم الخدمات للمواطنين بعد إخراج المسلحين منها.

وجاء الاتفاق بعدما تم التوصل لاتفاق بين المجموعات المسلحة والسلطات السورية، يقضي بخروج مسلحي مخيم اليرموك جنوب دمشق إلى إدلب ، واجلاء المحاصرين في بلدتي كفريا والفوعا، حيث بدأ تنفيذه صباح الاثنين.

وتنتشر في بلدات ببيلا، ويلدا وبيت سحم جنوب دمشق مجموعة من الفصائل المعارضة، أبرزها "جيش الأبابيل"، و"ألوية الفرقان"، و"ألوية سيف الشام"، و"الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام"، و"فرقة دمشق"، وحركة "أحرار الشام" الإسلامية، وغيرها.