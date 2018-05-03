سيريانيوز :: النظامي يواصل تقدمه جنوب دمشق ويفصل الحجر الاسود عن مخيم اليرموك

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وذكرت وكالة الانباء (سانا) أن " وحدات الجيش حققت تقدماً جديداً في ملاحقتها للمجموعات المسلحة، حيث سيطرت على عدد من كتل الأبنية بمنطقة الحجر الأسود".

من جهتها، أفادت مصادر مؤيدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان طيران النظامي شن غارات على مواقع مسلحين في الحجر الاسود، وسط معارك في محور المنطقة.

واضافت المصادر ان الجيش النظامي احكم سيطرته على مشفى يونس ومقسم الهاتف ومدرسة منيف العاندي شرق منطقة الحجر الاسود، وعلى مساحة واسعة من الكتل السكنية في القسم الغربي من الحجر، بعد مواجهات مع "داعش".

من جانبه، أعلن "الاعلام الحربي"، التابع لحزب الله، ان الجيش النظامي واصل عملياته في جنوب دمشق، وسيطر على مدرسة منيف العاندي و على مساحة واسعة من الكتل السكنية في القسم الغربي من الحجر الاسود.

وجاء تقدم الجيش النظامي بعد أيام على التوصل لاتفاق في مخيم اليرموك بين المجموعات الإرهابية والسلطات السورية، يقضي بخروج مسلحي المخيم إلى إدلب ، حيث بدأ تنفيذه صباح الاثنين.

وكان مصدر عسكري اعلن، يوم السبت، أن وحدات من الجيش استعادت السيطرة على أحياء الماذنية والقدم والعسالي والجورة بريف دمشق الجنوبي، مشيراً إلى مواصلة عمليات الجيش ضد التنظيمات الإرهابية في الحجر الأسود ومحيطه.

ويتواجد تنظيم "داعش" بالإضافة إلى تنظيمات مسلحة أخرى في جنوب دمشق في مناطق يحاصرها الجيش النظامي وفصائل فلسطينية أخرى

سيريانيوز

2018-05-03 09:17:30