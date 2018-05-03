سقط قتلى وجرحى، يوم الخميس، جراء انفجار سيارة مفخخة وقع في ريف ادلب الشمالي.

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وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان الانفجار وقع امام مبنى منظمة الانقاذ الدولية ARC في مدينة الدانا بريف ادلب، مما أسفر عن سقط ضحايا.

ولم تتبن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هذا التفجير.

وتأتي الحادثة بعد سقوط ضحايا في 29 الشهر الماضي، نتيجة وقعت عدة انفجارات بعبوات ناسفة في مدينة جسر الشغور بريف ادلب.

وتشهد محافظة ادلب من فترة لأخرى عمليات تفجير بسيارات و دراجات مفخخة ، ما أدى لقتل وجرح العشرات بينهم مقاتلين من المعارضة المسلحة.

كما تشهد المحافظة سلسلة محاولات وعمليات اغتيال على نطاق واسع ، طالت مدنيين ومقاتلين من فصائل إسلامية و معارضة.

وتخضع ادلب، القريبة من الحدود التركية ،تحت سيطرة فصائل معارضة، بما في ذلك المسلحين ذوي الصلة بتنظيم القاعدة الذين يسيطرون على مساحات كبيرة من الأراضي، فيما حققت القوات الحكومية السورية تقدما في جنوب المحافظة.