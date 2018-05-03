سقطت قذائف هاون وصاروخية، يوم الخميس، في عدة مناطق بالعاصمة دمشق.

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ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله ان "مسلحين يتحصنون في منطقة الحجر الأسود استهدفوا بقذيفة حي مساكن برزة وبـ 3 قذائف حي الشاغور، ما تسبب بوقوع أضرار مادية في الممتلكات".

من جهتها، ذكرت مصادر مؤيدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان قذائف سقطت بين الزاهرة وباب مصلى وعلى أطراف كلية الهمك على طريق المطار .

وكانت قذائف سقطت في الايام الاخيرة على مناطق بدمشق كمخيم اليرموك والتضامن والزاهرة والميدان، اسفرت عن سقوط ضحايا، وذلك عقب شن الجيش النظامي عملية عسكرية ضد "داعش" في جنوب دمشق.

ويخوض الجيش النظامي معارك مع مقاتلي "داعش" في مناطق بجنوب دمشق كالحجر الاسود واطراف التضامن، في اطار عملية عسكرية ضد التنظيم.