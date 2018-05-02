لقي جندي تركي مصرعه، يوم الثلاثاء، جراء اندلاع معارك مع المقاتلين الاكراد في مدينة كوباني (عين العرب) بريف حلب.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وذكرت وكالة أنباء (هاوار) الكردية ان المقاتلين الاكراد ردوا على قصف شنه الجيش التركي على قريتي آشمة وقران بالريف الغربي لمدينة كوباني، وتبع ذلك حدوث معارك بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين الطرفين.

واشارت الوكالة الى ان "جندياً تركياً على الأقل قتل في هذه الاشتباكات"

وتعتبر تركيا المقاتلين الاكراد المتواجدين في سوريا "منظمات ارهابية"، وأبدت مرارا تخوفها من تقدمهم في المعارك الدائرة بشمال وشمال شرق سوريا وسيطرتهم على عدة مناطق تحاذي حدودها، حيث بدأت مؤخرا بشن غارات على معاقلهم داخل سوريا، كما شددت من إجراءاتها الأمنية على الحدود مع سوريا .