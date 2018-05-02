لحق ليفربول الانكليزي بريال مدريد الاسباني حامل اللقب في العامين الاخيرين الى المباراة النهائية لمسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم رغم خسارته امام روما الايطالي 2-4 الاربعاء في روما في اياب نصف النهائي وذلك لفوزه ذهابا 5-2.

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سجل لروما مدافع ليفربول جيمس ميلنر (14 خطأ في مرمى فريقه) والبوسني ادين دزيكو (52) والبلجيكي راديا ناينغولان (86 و90+3 من ركلة جزاء)، ولليفربول السنغالي ساديو مانيه (9) والهولندي جورجينيو فينيالدوم (25).



وكانت مباراة الذهاب على ملعب "أنفيلد"، انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 5-2 الثلاثاء الماضي، وسيلعب الفريق الإنكليزي في المباراة النهائية بالعاصمة الأوكرانية كييف، أمام حامل اللقب ريال مدريد في السادس والعشرين من الشهر الحالي.



وتأهل ليفربول، للمرة الثامنة، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ولم يخسر سوى مرتين، أمام إنتر ميلان الإيطالي في الموسم (1964-1965)، وتشيلسي الإنكليزي في الموسم (2007-2008).



بينما فشل روما في الوصول، لأول مرة في تاريخه، إلى المباراة النهائية للبطولة، وكانت هذه المرة الأولى التي بلغ فيها الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، منذ 27 عاما، بعد الموسم (1983-1984).