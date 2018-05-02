حددت وزارة التعليم العالي يوم الاربعاء، مواعيد تقديم امتحانات مقررات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2017-2018 لطلاب السنة التحضيرية في الكليات الطبية.

وحدد قرار الوزارة، بحسب (الوطن اون لاين)، موعد امتحان مقرر "التشريح" يوم السبت الموافق لـ 30 حزيران، وفحص "اللغة 2" السبت الموافق لـ 7 تموز، وامتحان "الفيزيولوجيا" السبت الموافق لـ 14 تموز، و"الإحصاء" السبت بـ 21 تموز، وتحديد موعد امتحان "الوراثة" السبت الموافق لـ 28 تموز، علما أن جميع الامتحانات تبدأ الساعة 11 ولغاية 12.30 ظهرا.

واضافت الوزارة انه على الطلاب الحملة لمقررات الفصل الثاني التقدم إلى الامتحانات مع الطلاب المستجدين، ويتم وضعهم في قاعات منفصلة عن الطلاب المستجدين مع العلم بأن تصحيح الحملة سيتم بالجامعة ويراعي استخدام أوراق الأتمتة الخاصة بالجامعة للطلاب الحملة.

وتضمن القرار ان يتم وضع الاسئلة لجميع المقررات المحمولة للفصل الأول من الجامعة، على أن يتم التصحيح من الجامعة، مع ضرورة أن تكون الأسئلة الموضوعة شاملة لكافة فصول المقرر، وأن يكون مستواها متناسباً مع مستوى الأسئلة المركزية الموضوعة من الوزارة.