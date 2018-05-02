اعلنت وزارة الكهرباء، يوم الاربعاء، عن تعرض خط الكهرباء 66 المغذي لمدينة درعا، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة.

ونقلت وكالة "سانا" عن مدير الشركة العامة لكهرباء درعا المهندس غسان الزامل قوله ان “المجموعات الإرهابية الموجودة في درعا اعتدت على خط الكهرباء 66 المغذي للمدينة والواقع بين صيدا والغارية ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة".

واشار الزامل الى أن "ورشات الصيانة تحاول دخول المنطقة للوقوف على حجم الأضرار وإصلاحها ، حيث تم تأمين المدينة بخط احتياطي يتم من خلاله تزويد درعا بالكهرباء وفق برنامج تقنين ساعتين بأربع ساعات".

وسبق أن تعرضت مدينة درعا, منذ التوصل لاتفاق خفض التوتر في المنطقة الجنوبية, لهجمات عبر استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية بالقذائف أو القصف.