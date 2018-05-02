تعرضت، يوم الأربعاء، محافظة كهكيلوية وبويراحمد جنوب غربي إيران لزلزال، ما أدى إلى إصابة العشرات.

ونقلت وكالة (فارس) عن رئيس الطوارئ بمحافظة كهكيلوية وبويراحمد جنوب غربي ايران جلال بوران فرد قوله، ان " 84 شخصا أصيبوا جراء الزلزال ".

من جهتها، نقلت وكالة (ارنا) الإيرانية، عن المتحدث باسم منظمة الطوارئ الطبية قوله مجتبي خالدي قوله ان "حصيلة المصابين ارتفعت جراء الزلزال الذي ضرب مدينة سي سخت بمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد والمدن والقرى المجاورة لها إلى 51 مصاباَ تم نقل31 منهم إلى المراكز العلاجية ومداواة 20 منهم في الموقع".

وأفادت التقارير "بقيام مروحيات بالتحليق الجوي لتقييم الخسائر التي لحقت بالقرى المجاورة في هذه المحافظة وبعض قري محافظة إصفهان المحاذية لها".

وشهدت ايران مؤخرا وقوع عدة زلازل أدت إلى وقوع عدداً من الضحايا و تدمير بالمباني، كان آخرها زلزال ضرب محافظة كيلان الشمالية بقوة 4,8 درجة على مقياس ريختر في كانون الأول الماضي، أدى إلى إصابة عشرات الاشخاص.

وتقع إيران على تقاطع تصدعات رئيسية، وشهدت عدة زلازل مدمرة في السنوات القليلة الماضية، من بينها زلزال بقوة 6.6 درجة عام 2003 سوّى مدينة "بم" في الجنوب الشرقي بالأرض، وحصد أرواح أكثر من 25 ألف شخص.

سيريانيوز