سقط قتلى وجرحى، يوم الأربعاء، جراء عمليات قصف شنت على مناطق بريفي ادلب وحماه.

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وذكرت مصادر معارضة، بحسب صفحات التواصل الاجتماعي، ان قتلى مدنيين، وعدد من المصابين أغلبهم من الأطفال والنساء، سقطوا جراء غارة جوية من قبل الطيران النظامي على قرية مشمشان بريف إدلب.

وتخضع ادلب، القريبة من الحدود التركية ،تحت سيطرة فصائل معارضة، بما في ذلك المسلحين ذوي الصلة بتنظيم القاعدة الذين يسيطرون على مساحات كبيرة من الأراضي، فيما حققت القوات الحكومية السورية تقدما في جنوب المحافظة.

وفي ريف حماه، اشارت المصادر الى سقوط ضحايا جراء قصف مدفعي شنه الجيش النظامي على قرية الأربعين

كما تحدثت المصادر عن سقوط مسعفين في غارات شنت على المشفى التخصصي في مدينة كفر زيتا بريف حماة الشمالي، ما أدى لخروج المشفى عن الخدمة.

ويأتي ذلك في وقت وردت انباء عن التوصل إلى اتفاق يقضي بإخراج الفصائل المسلحة من ريف حماه الجنوبي وحمص الشمالي.

ويشهد جيب يمتد ما بين ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، اشتباكات عنيفة بين عناصر الجيش النظامي والقوى الرديفة من جهة وفصائل مسلحة بينها "جبهة النصرة" ، إلا انه تم التوصل منذ أكثر من أسبوع لهدنة مدنها 4 أيام في المنطقة، برعاية روسية، قبل معاودة العمليات العسكرية.