نفت وزارة الداخلية، يوم الأربعاء، إعطاء أي تصريح لوسيلة اعلامية حول موضوع البطاقة الشخصية.

وذكرت وزارة الداخلية، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي، أن الوزير الشعار لم يدلي بأي تصريح سواءً لوكالة (سبوتنيك) الروسية، أو أية وسيلة إعلامية أخرى فيما يتعلق بموضوع البطاقة الشخصية".

وجاء ذلك بعدما أفادت وكالة (سبوتنيك) الاثنين الماضي، أن الوزير الشعار قال في تصريحات لها أن الوزارة تعمل حالياً على مشروع تغيير البطاقات الشخصية "الهويات" للسوريين، لتكون غير قابلة للتزوير .

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية كشف سابقاً أن العمل يجري حالياً للبدء بإصدار بطاقات شخصية جديدة، لافتا إلى أن البطاقة الجديدة ستعتمد على شريحة إلكترونية يتم من خلالها حفظ كافة البيانات الشخصية المتعلقة بالمواطن وبصماته الشخصية الإلكترونية.

سيريانيوز