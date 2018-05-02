قالت وزارة الخارجية والمغتربين، يوم الأربعاء، ان هدف "التحالف الدولي" تقويض سيادة ووحدة الأراضي السورية، مطالبة مجدداً بانهاء التواجد الاجنبي "غير الشرعي" في سوريا، وذلك رداً على حادثة قصف التحالف الذي استهدف ريف الحسكة، والذي أسفر عن سقوط ضحايا.

واتهت الخارجية في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، ونشرتها وكالة (سانا)، التحالف بمواصلة "ارتكاب المجازر بحق الشعب السوري وقيامه بشكل منهجي بدعم بقايا تنظيم "داعش" وتقويض سيادة ووحدة وسلامة أراضي سورية وإطالة أمد الأزمة فيها".

وطالبت الرسالة مجلس الأمن "بالتحرك الفوري لوقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها لتحالف بحق الشعب السوري ومنع تكرارها، وإنهاء الوجود العدواني للقوات الأمريكية والقوات الأجنبية الأخرى الموجودة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، يوم الثلاثاء، أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والتشكيلات الحليفة لها بدأت في تحرير آخر معاقل تنظيم "داعش" في سوريا, فيما أشارت إلى التزامها بتحقيق تسوية سياسية في سورية على حد قولها.

كما طالبت الرسالة "بمنع الولايات المتحدة الأمريكية من تنفيذ مخططاتها التي تهدف إلى تقسيم سوريا ونهب ثرواتها ".

وجاءت رسالة الخارجية ردا على حادثة سقوط ضحايا مدنيين بقصف شنه طيران التحالف الدولي على قرية الفاصل بريف الحكسة امس الثلاثاء.

وسبق، أن طالبت الوزارة بإنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية على الأراضي السورية ومنع الولايات المتحدة الأمريكية من تنفيذ مخططاتها المشبوهة التي تهدف إلى تقسيم سوريا .

وترفض الحكومة السورية عمليات التحالف ضد "داعش" بسوريا, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي", كما توجه اتهامات متكررة له بارتكابه مجازر بحق المدنيين خلال عملياته ومحاربة من يكافح الإرهاب وتدمير البنى التحتية .

ويواجه التحالف اتهامات من قبل منظمات دولية باستهداف المدنيين والبنى التحتية خلال عملياته ضد "داعش" في سوريا.

سيريانيوز