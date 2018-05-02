أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، يوم الأربعاء، بلاغاً تُذّكر من خلاله بعطلة الجهات العامة بمناسبة عيد الشهداء الذي يصادف الأحد المقبل في 6 أيار الجاري.

وحسب البلاغ الذي نشرته ، رئاسة الوزراء عبر صفحتها (فيسبوك)، فانه تراعى أحكام الفقرة ج من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.

وتراعى أحكام الفقرة ج من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.

وتنص الفقرة (ج) من قانون العاملين الأساسي في الدولة انه يجوز في بعض الجهات العامة أو في الأعمال التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل فيها أن تحدد الراحة الأسبوعية أو التعطيل في أيام الأعياد الرسمية بالتناوب بين جميع العاملين، شريطة أن تتحقق الراحة الأسبوعية لجميع العاملين, أما بالنسبة للأعياد الرسمية فتعتبر عملاً إضافياً.

سيريانيوز