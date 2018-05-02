أعلنت الامم المتحدة، يوم الثلاثاء، ان الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا، أجرى مباحثات في واشنطن، مع مسؤولين أمريكيين، حول الملف السوري.

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ونقلت وسائل اعلام عن نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام فرحان حق قوله، في تصريح للصحفيين، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، ان "دي ميستورا ناقش منذ يوم الاثنين بشكل معمق مع كبار المسؤولين الأمريكيين الوضع في سوريا".

وأضاف حق أن اجتماعات دي ميستورا شملت مناقشات مع "وزير الدفاع جيمس ماتيس ومستشار الأمن القومي جون بولتون والسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي”.

وتأتي مباحثات دي ميستورا في واشنطن، بعدما شنت الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا وفرنسا ضربات صاروخية ضد أهداف تابعة للجيش النظامي بسوريا، في نيسان الماضي، رداً على هجوم يشتبه انه شن بمواد سامة على مدينة دوما بريف دمشق.

ويقوم دي ميستورا بدور في التسوية السورية، على مسار محادثات جنيف, فيما تتعثر الجهود الدولية للتوسط في اتفاق سلام بسبب تباين مواقف القوى المعنية في الصراع.