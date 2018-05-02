سيريانيوز :: خلال زيارة تفقدية لجوبربروجردي سوريا اليوم أقوي من الماضي

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

ونقلت وكالة (ارنا) عن بروجردي قوله، خلال زيارة تفقدية لحي جوبر المحرر شرق دمشق، ان "سوريا اليوم تتمتع بخبرة وتجارب حصدتها خلال سبع سنوات من الحرب والأزمات، جعلتها أقوي من الماضي وأصلب عوداً".

وأكد بروجردي ان " تواجد المستشارين الإيرانيين منذ البداية كان للوقوف الي جانب الشعب والحكومة السورية وسيتواصل هذا التواجد".

وكان بروجردي اعلن، يوم الاثنين، ان وجود مستشاري بلاده العسكريين في سوريا ساهم في "إحباط الحسابات الأمريكية الرامية لتقسيم سوريا ".

وزار بروجردي سوريا الاثنين الماضي، حيث اجرى مباحثات مع الرئيس بشار الاسد حول الملف السوري.

وتلعب إيران دورا سياسيا وعسكريا مهما في الأزمة السورية،فهي احدى الدول الضامنة في محادثات استانا التي تضم أيضا روسيا وتركيا،كما تدعم النظام بشكل كبير عسكريا.

سيريانيوز

2018-05-02 12:45:42