لقي طفل مصرعها وأصيب 7 آخرون بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي جنوب مدينة الحسكة.

وذكرت سانا أن لغماً من مخلفات إرهابيي “داعش” زرعوه على أطراف مكب للنفايات على أطراف حي النشوة الغربية على اتجاه طريق أبيض-جبل عبد العزيز انفجر تزامناً مع وجود عدد من الأطفال في المكان ما تسبب باستشهاد طفل وإصابة سبعة آخرين بعضهم في حالة حرجة.