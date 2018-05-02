أفادت وكالة سانا ان الجيش النظامي واصل عملياتها العسكرية لإنهاء وجود داعش في الحجر الاسود جنوب دمشق.

وأفاد مراسل سانا الحربي بأن الطيران الحربي في الجيش العربي السوري وجه اليوم ضربات دقيقة على تحصينات وخطوط إمداد ومحاور تحرك إرهابيي “داعش” في منطقة الحجر الأسود.

وجاء ذلك عقب التوصل إلى اتفاق في مخيم اليرموك بين المجموعات الإرهابية والسلطات السورية، يقضي بخروج مسلحي المخيم إلى إدلب ، بدأ تنفيذه اعتباراً من صباح الاثنين.

وكان مصدر عسكري اعلن، يوم السبت، أن وحدات من الجيش استعادت السيطرة على أحياء الماذنية والقدم والعسالي والجورة بريف دمشق الجنوبي، مشيراً إلى مواصلة عمليات الجيش ضد التنظيمات الإرهابية في الحجر الأسود ومحيطه.

ويتواجد تنظيم "داعش" بالإضافة إلى تنظيمات مسلحة أخرى في جنوب دمشق في مناطق يحاصرها الجيش النظامي وفصائل فلسطينية أخرى