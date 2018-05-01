أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) يوم الثلاثاء، أنه "وردت أنباء عن التوصل إلى اتفاق يقضي بإخراج الفصائل المسلحة من ريف حمص الشمالي وريف حماه الجنوبي".

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وأضافت الوكالة، أن "الاتفاق نص في ريف حمص الشمالي وريف حماه الجنوبي على تسليم المسلحين السلاح الثقيل والمتوسط والعتاد والذخائر خلال مدة أقصاها يومين من تاريخ توقيع الاتفاق".

كما نص الاتفاق على "فتح طريق الدولي (حمص حماه) خلال مدة 3 أيام اعتبارا من توقيع الاتفاق ويتم تأمين الطريق من الجيش السوري".

وأشار الاتفاق إلى أن "المجموعات المسلحة تتعهد بتسليم كافة خرائط الأنفاق والألغام والدلالة على أماكن توضعها ومستودعات الذخيرة".

وكانت وسائل إعلامية، أفادت أمس الاثنين، نقلاً عن مصادر أن الجيش النظامي أعلن تكثيف عملياته العسكرية في ريف حمص الشمالي، وأمهل المسلحين 72 ساعة للخروج إلى إدلب.

وذكرت المصادر أن اجتماعات ومفاوضات حصلت عند معبر الدار الكبيرة بين الجانب الروسي وقادة المجموعات المسلحة في ريف حمص الشمالي، وأوقف القتال أثناء فترة التفاوض.

وتلا اتفاق المهلة، الاثنين، التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في ريف حمص الشمالي لمدة 24 ساعة، بحسب معلومات متطابقة من عدة مصادر وناشطون.

ويشهد جيب يمتد ما بين ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، اشتباكات عنيفة بين عناصر الجيش النظامي والقوى الرديفة من جهة وفصائل مسلحة بينها "جبهة النصرة" ، إلا انه تم التوصل منذ أكثر من أسبوع لهدنة مدنها 4 أيام في المنطقة، برعاية روسية، قبل معاودة العمليات العسكرية.

ويشار إلى أنه تسيطر على البلدات الواقعة في ريف حمص عدة تنظيمات مسلحة أبرزها تنظيم "جبهة النصرة".