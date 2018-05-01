ريال مدريد يخمد انتفاضة بايرن ميونخ ويبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا اخبار الرياضة شارك

بلغ ريال مدريد الدور النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا رغم تعادله مع بايرن ميونيخ الألماني 2-2، يوم الثلاثاء، في اياب ثمن نهائي المسابقة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وصعق الظهير الأيمن البافاري جوشوا كيمينش الفريق الملكي بهدف سريع، في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة الحكم، كما فعل في لقاء الذهاب.



لكن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما رد بهدف التعادل للفريق المدريدي سريعا أيضا، في الدقيقة 11، ومن ثم وضعه في المقدمة، في الدقيقة 46 بعد خطأ فادح من حارس المرمى.



وأدرك الكولومبي خاميس رودريغيز، لاعب ريال مدريد السابق، التعادل للفريق البافاري، في الدقيقة 63، ولكن ذلك لم يكن كافيا للتأهل إلى نهائي التشامبيونز ليغ.



وتصدى حارس النادي الملكي الكوستاريكي كيلور نفاس للعديد من الكرات الخطرة للنادي البافاري كانت كفيلة بخروج النادي الالماني بغلة وافرة من الاهداف.



وانتهت مباراة الذهاب بفوز ريال مدريد 2-1 ليتأهل إلى النهائي الثالث على التوالي بفوزه 4-3 بمجموع المواجهتين. سيريانيوز 2018-05-01 19:05:17 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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