قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والتشكيلات الحليفة لها بدأت في تحرير آخر معاقل تنظيم "داعش" في سوريا, فيما اشارت الى التزامها بتحقيق تسوية سياسية في سورية على حد قولها.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت، في مؤتمر صحفي, ان "الولايات المتحدة والتحالف الدولي ومعهم (قوات سوريا الديموقراطية) يطلقون عمليات لتحرير آخر معاقل داعش في سوريا.. هذه المعركة ستكون صعبة، لكن اليد العليا ستكون لنا ولشركائنا.. سندافع عن الولايات المتحدة وسندافع عن التحالف وعن القوات الشريكة في حال الهجوم عليهم"، مؤكدة أن أيام "داعش" في سوريا "تقترب من نهايتها".

وأعلنت "قوات سوريا الديمقراطية"، في وقت سابق اليوم, عن اطلاق معركة جديدة للسيطرة على ما تبقى من جيوب تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في دير الزور.

وتابعت ناويرت، إن الولايات المتحدة ستعمل مع تركيا وإسرائيل والأردن والعراق ولبنان من أجل "تأمين حدودها من التنظيم", مضيفة أن "واشنطن، في نفس الوقت، ذاهبة للحصول من "الشركاء والحلفاء الإقليميين" على مشاركة متساوية من "القوى البشرية والموارد المادية" لتحقيق الاستقرار في الأراضي المحررة".

ولفتت ناويرت الى ان "الولايات المتحدة تعتزم تعزيز عملية جنيف، المنطوية ضمن القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي، فضلا عن تعبئة الموارد الدولية" لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا", مؤكدة "التزام الولايات المتحدة بتحقيق تسوية سياسية مع الأخذ بعين الاعتبار إرادة السوريين، بما في ذلك السنة العرب والأكراد والمسيحيين والتركمان والأقليات الأخرى".