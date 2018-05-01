توفي رجل الأعمال بسام غراوي، صاحب أفخر ماركات الشوكولا في سوريا وأبرز مصدريها يوم الثلاثاء.

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ونعى غراوي (64 عامًا) العشرات من أصدقائه على وسائل التواصل الاجتماعي ، فيما بينت بعض الحسابات المقربة من رجل الأعمال، أنه توفي بعد إصابته بسرطان الدم في هنغاريا.

ويملك غراوي أفخر أنواع الشوكولا، التي بدأت عائلته بصنعها منذ عام 1805، لتتحول إلى إحدى أهم الشركات في المنطقة عام 1931.

وفازت الشركة "بسام غراوي لصناعة وتجارة السكاكر والشوكولا"، ومقرها لبنان، بجوائز التميز في فرنسا مرات عدة.

وتظهر السيرة الذاتية لغراوي، أنه حاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة دمشق، وعمل رئيسا تنفيذيا للشركة منذ عام 1993، ثم ترأس مؤسسة "غراوي للتجارة والتسويق" عام 1975، وأسس شركة "غراوي المتحدة" عام 1994.

وعمل غراوي أمينا عاما في اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة تجارة دمشق، بين عامي 2009 و2014، وترأس "ملك الشوكولا" كما يوصف، مجموعات وشركات مختلفة منها شركة "سمسم" السورية.

وكان غراوي افتتح نهاية العام الماضي، محلا في هنغاريا لعرض منتجات شركته، بعد أن لجأ إليها وحصل على الجنسية المجرية، لينتقل مع عائلته إليها عام 2015.

واستثمر بشركته مع ثلاث شركات أخرى نحو 25 مليون يورو في مصنع افتتحه معها، وأسهمت الحكومة المجرية بخمسة ملايين يورو فضلا عن دعم ضريبي.

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