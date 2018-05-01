تجدد، يوم الثلاثاء، هطول الأمطار المصحوبة بزخات رعدية في العاصمة دمشق وريفها نتيجة لتأثر البلاد بمنخفض جوي بدأ منذ أيام وسط تحذيرات من تشكّل السيول الجارفة و سقوط البَرَد .

وأفاد خبراء طقس على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ذلك يأتي ضمن حالة جوية وصفها الخبراء بأنها خارجة عن الأحوال الطبيعية لهذا الموسم الربيعي و المقبل على فصل الصيف.

وأضافوا أنه "ظهر يوم الثلاثاء تتقدم إلى المنطقة كتلة غبارية وتتحول الأجواء إلى سديمية مغبرة فوق المناطق الدجنوبية والشرقية والبادية ومع ساعات بعد الظهر ستتكاثر الغيوم ليليها سقوط الأمطار المترافقة بزخات رعدية وموحلة بسبب امتزاج الغيوم الرطبة مع الغبار العالق بالأجواء".

وحذروا من "تكون سيول وفيضانات نتيجة زخات غزيرة مطرية فجائية و ستكون الأمطار عشوائية ، مشيرين إلى أنه لاتغير على حالة الطقس في الوقت الحالي حتى 10 أيار الجاري وسط غياب قراءة دقيقة لوقت محدد لانتهاء الحالة الجوية ".

وأشاروا إلى أن "الأيام المقبلة ستحمل تطرفات طقسية شديدة وربما يتكرر في فصل الصيف ضمن ظروف لاتعتبر ضمن الحالة الطبيعية للطقس".

من جهتها، توقعت مديرية الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم غائما جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات بعد الظهر والمساء لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر بدءا من المناطق الجنوبية الغربية ويكون سديميا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت أن درجات الحرارة تبقى حول معدلاتها أو أدنى بقليل لتصل في دمشق إلى 26/15 درجة مئوية .

وتتأثر البلاد بمقدمة امتداد منخفض جوي خماسيني سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية يمتد في طبقات الجو العليا.