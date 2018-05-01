سقط عشرات القتلى والجرحى، في صفوف المدنيين، يوم الثلاثاء، جراء قصف شنه طيران التحالف الدولي على ريف الحسكة.

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وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان طائرات التحالف استهدفت الفاضل بريف الحسكة مما ادى الى سقوط عشرات الضحايا

ويواجه التحالف اتهامات من قبل منظمات دولية باستهداف المدنيين والبنى التحتية خلال عملياته ضد "داعش" في سوريا فيما ترفض الحكومة السورية عمليات التحالف، وتصف تدخله بأنه "غير شرعي".

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, حيث اشار التحالف الى استعادة مساحات كبيرة من المناطق التي سيطر عليها التنظيم في سوريا والعراق ، فضلا عن تراجع في عدد مقاتليه الى ادنى مستوياته.

وأقر التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، اواخر اذار الماضي، بمقتل 855 مدنيا على الأقل في سوريا والعراق منذ بدء عملياته العسكرية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في عام 2014.