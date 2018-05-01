أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، مباحثات مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، حول الملف السوري.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

ونقلت وكالات انباء عن البيت الأبيض قوله إن ترامب بحث، في اتصال هاتفي، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، التطورات الأخيرة المتعلقة بسوريا وإيران.

ويأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، ان بلاده والولايات المتحدة الأمريكية تعملان معاً على حل إنساني وسياسي في سوريا.

واعنلت فرنسا في الاونة الاخيرة، انها تعمل على التحضير لحل سياسي في سوريا، يكون هدفه النهائي مرحلة انتقالية سياسية ، وذلك عقب مشاركتها شن ضربات عسكرية مع الولايات المتحدة وبريطانيا على مواقع عسكرية بسوريا منذ 14 نيسان، رداً على هجوم كيميائي مزعوم في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

ويأتي الحديث عن حل سياسي عقب تهديد اميركا وفرنسا وبريطانيا باللجوء إلى استخدام القوة ضد النظام السوري، في حال استخدام اسلحة كيماوية من جديد.