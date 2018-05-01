واصل الجيش النظامي عملياته العسكرية، يوم الثلاثاء، ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، في الحجر الاسود وأطراف التضامن بجنوب دمشق.

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وذكرت مصادر مؤيدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان قصف مدفعي وجوي من قبل الجيش النظامي استهدف مواقع مسلحين في الحجر الاسود واطراف التضامن

وتحدث بعض المصادر عن سقوط رشقات من الرصاص المتفجر على حيي الزاهرة والتضامن مصدرها المسلحين في مخيم اليرموك .

من جهته، اعلن (المرصد السوري لحقوق الانسان) ان طائرات النظامي شنت قصف على الحجر الاسود واطراف التضامن ومخيم اليرموك.

وجاء ذلك عقب التوصل إلى اتفاق في مخيم اليرموك بين المجموعات الإرهابية والسلطات السورية، يقضي بخروج مسلحي المخيم إلى إدلب ، بدأ تنفيذه اعتباراً من صباح الاثنين.

وكان مصدر عسكري اعلن، يوم السبت، أن وحدات من الجيش استعادت السيطرة على أحياء الماذنية والقدم والعسالي والجورة بريف دمشق الجنوبي، مشيراً إلى مواصلة عمليات الجيش ضد التنظيمات الإرهابية في الحجر الأسود ومحيطه.

ويتواجد تنظيم "داعش" بالإضافة إلى تنظيمات مسلحة أخرى في جنوب دمشق في مناطق يحاصرها الجيش النظامي وفصائل فلسطينية أخرى