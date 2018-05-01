أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية"، يوم الثلاثاء، عن اطلاق معركة جديدة للسيطرة على ما تبقى من جيوب تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في دير الزور.

وقالت القوات في إعلان لها، إنها تعتزم تأمين الحدود السورية مع العراق وطرد تنظيم "داعش" من تلك المناطق، في اطار معركة "عاصفة الجزيرة".

وبينت (قسد) ان قواتها وبمشاركة من قوات التحالف الدولي قد "بدأت المرحلة النهائية من حملة عاصفة الجزيرة خلال الأسابيع المقبلة، وستقوم بتأمين تلك المناطق وتأمين الحدود العراقية السورية، وإنهاء وجود "داعش" في شرق سوريا مرة واحدة وإلى الأبد".

ورحبت (قسد) بدعم القوات العراقية عبر الحدود و"شركائنا" في التحالف الدولي.

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية"، سيطرت بدعم من التحالف الدولي، على أغلب المناطق شرقي الفرات في محافظة دير الزور، في حملة قادتها لطرد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، من المناطق السورية الشرقية المحاذية للحدود العراقية.

وحول الهدف من العملية، قالت القوات الديمقراطية، ان العمليات تهدف لتحقيق "مشروع طويل الأمد لبناء سوريا جديدة و ديمقراطية، خالية من الإرهابيين، مع المحافظة على سيادتها الإقليمية، وبمشاركة جميع المكونات السورية بما في ذلك العرب والأكراد والسريان والتركمان، في العملية السياسية على النحو المبين في قرار مجلس الأمن رقم 2254."

ونقلت قناة " RT" عن ليلوا عبد الله القيادية في "قسد" انه "بسبب الاحتلال التركي لمدينة عفرين، فإن عملياتنا ضد (داعش) توقفت نسبيا.. وانسحاب قواتنا من شرق الفرات جاء للتصدي للهجوم التركي على عفرين".

وكانت الفصائل المسلحة التي تقاتل "داعش" شرقي سوريا ضمن "قوات سوريا الديمقراطية"، أعلنت نقل قسم من مقاتليها من الخطوط الأمامية في الرقة ودير الزور والحسكة، لصد العملية العسكرية التركية التي بدأت في 20 كانون الثاني الماضي مستهدفة طرد القوات الكردية من مدينة عفرين.

سيريانيوز