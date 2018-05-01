خرجت، صباح الثلاثاء، سيارات تقل على متنها محاصرين ومختطفين من بلدات كفريا والفوعة واشتبرق، حيث وصلت الى ممر العيس جنوب حلب، بموجب اتفاق يقضي بإجلاء المسلحين من مخيم اليرموك وتحرير أهالي كفريا والفوعة.

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وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان "عدداً من سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر العربي السوري وصلت إلى ممر العيس جنوب حلب تقل حالات إنسانية حرجة من بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين بريف إدلب".

واشارت الوكالة الى انه "تم تحرير ٤٢ من مختطفي بلدة اشتبرق ووصولهم إلى ممر العيس جنوب حلب".

وكانت 5 حافلات خرجت، يوم الاثنين، من مخيم اليرموك ،تقل على متنها 200 مسلح مع عائلاتهم، تمهيداً لنقلهم الى ادلب.

وتم يوم الاحد، التوصل إلى اتفاق في مخيم اليرموك بين المجموعات الإرهابية والسلطات السورية، يقضي بخروج مسلحي المخيم إلى إدلب ، واجلاء المحاصرين في بلدتي كفريا والفوعا، على أن يبدأ تنفيذه اعتباراً من صباح الاثنين.